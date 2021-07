Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato prima del Trofeo Berlusconi: messaggio al Sassuolo per Locatelli e annuncio su Ronaldo

Serata di gala per la Juventus che va sul campo del Monza per il Trofeo Berlusconi. Prima del match a ‘Italia 1’ ha parlato il vicepresidente bianconero Pavel Nedved che ha confermato l’incontro con il Sassuolo per Locatelli: “Noi siamo sul giocatore, abbiamo parlato con il Sassuolo e fatto la nostra offerta che crediamo congrua in questo particolare momento, legato anche al Covid. Siamo convinti che sia l’offerta giusta. Siamo sempre fiduciosi, nelle trattative ci sono delle cose da risolvere, da chiarire”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, lo vuole Ronaldo | Arriva ad una condizione

Juventus, Nedved su Ronaldo: “Felici di averlo con noi”

Oltre che su Locatelli, Nedved si è soffermato anche su Cristiano Ronaldo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

In questo caso il pensiero del vicepresidente della Juventus è quello più volte ribadito dal club: “E’ un nostro giocatore, ha un anno di contratto e siamo felici di averlo con noi perché ci ha garantito tanti gol. E’ un calciatore di massimo valore e puntiamo su di lui”.