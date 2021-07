La Juventus sta lavorando sui rinforzi a centrocampo. Sempre vivo anche il profilo di Miralem Pjanic, grande ex in uscita da Barcellona

Prosegue senza sosta il lavoro della dirigenza della Juventus, chiamata a mettere a disposizione di Allegri una squadra forte e competitiva per provare a tornare subito ai vertici del calcio italiano. La campagna rafforzamenti dei bianconeri passa inevitabilmente anche dal centrocampo dove Cherubini e soci puntano dritto su Manuel Locatelli. Al netto del regista del Sassuolo in ottica Juventus va tenuto sempre in considerazione anche il profilo dell’ex Miralem Pjanic, reduce da una stagione a dir poco complessa al Barcellona, e già consapevole di essere fuori dai progetti tecnici di Ronald Koeman che gli preferisce altri interpreti. Il bosniaco arrivò in Catalogna nell’ambito dello scambio milionario con Arthur ma non è mai riuscito a calarsi nella nuova realtà, e questa estate alle giuste condizioni potrebbe già partire. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole Pjanic: la formula

Juventus e Barcellona potrebbero quindi ritrovarsi presto al tavolo delle trattative, approfittando magari anche della sfida amichevole dell’8 agosto al Trofeo Gamper. Nello specifico, secondo quanto sottolineato da ‘Diariogol.com’, Allegri vorrebbe di nuovo Pjanic a Torino, e oltre a lui lo vorrebbe con se anche Cristiano Ronaldo. Il portoghese, a differenza di quanto avvenuto con Ramsey, ha grande fiducia in Pjanic, uomo di fiducia e leader del centrocampo. Intanto al Barça sarebbero felicissimi di cederlo, ma il bosniaco che era stato anche osservato dal Real, vuole tenersi stretto lo stipendio. Laporta ora deve decidere se accettare un’operazione con tanto di parte dell’ingaggio dell’ex giallorosso pagato in un affare low cost con la Juve. E’ l’unica formula che manterrebbe lo stipendio del giocatore senza che la Juve debba pagare l’intera cifra e permetterebbe a Pjanic di salutare.