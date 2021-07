Allegri non convoca Ronaldo per il Trofeo Berlusconi contro il Monza. Il fuoriclasse della Juventus rimane alla Continassa per allenarsi

La Juventus questa sera a Monza scenderà in campo senza Cristiano Ronaldo nel test dell’U-Power Stadium valevole per la 25° edizione del Trofeo Berlusconi. Confermata quindi l’esclusione dalla lista dei convocati di CR7, che in accordo con Allegri e lo staff del tecnico resterà alla Continassa per continuare nella tabella di preparazione volta a ritrovare la migliore condizione in vista dell’inizio del campionato. Assente anche l’altro big Paulo Dybala, che sta recuperando dall’affaticamento muscolare rimediato la scorsa settimana. Le due stelle di Allegri dovrebbero essere disponibili per il Trofeo Gamper dell’8 agosto in casa del Barcellona.

Juventus, la lista dei convocati per il Monza: fuori Ronaldo e Dybala

Restano a Torino anche Bentancur e Morata che si sono aggregati solo ieri al resto della squadra. Il gruppo bianconero partirà questa mattina per Milano e trascorrerà il pomeriggio in albergo, prima di raggiungere lo stadio brianzolo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Tanti giovani presenti nella lista di Allegri per la sfida contro il Monza, i convocati dell’allenatore della Juve:

portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio;

difensori: De Sciglio, de Ligt, Pellegrini, Rugani, Demiral, Dragusin, De Winte, Hajdari;

centrocampisti: Ramsey, Rabiot, Fagioli, Ranocchia, Miretti, Peeters;