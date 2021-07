Calciomercato Juventus, si continua a lavorare per regalare ad Allegri il colpo Locatelli: nuovo annuncio dell’AD del Sassuolo Carnevali

Locatelli e la Juventus, un matrimonio complicato. Questo a causa delle forti resistenze che sta mettendo in campo il Sassuolo, che – come noto – è bottega cara quando si tratta di cedere i propri gioielli. A margine della presentazione della nuova squadra neroverde, è intervenuto l’AD del club Giovanni Carnevali. Di seguito le sue parole: “Ci sono tutti gli ingredienti per cercare di partire con il piede giusto. Il Sassuolo in questi anni sta facendo un ottimo lavoro, perché non esiste solo la prima squadra, ma anche quella femminile e il settore giovanile”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il dirigente, poi, si è soffermato sulla questione relativa al futuro di Locatelli: “Abbiamo avuto qualche richiesta, non soltanto dalla Juventus. La volontà del giocatore è quella di andare alla Juve. Vediamo se ci sono le giuste condizioni per portare avanti questo discorso, altrimenti resterà con noi. Ci incontreremo presto con la Juve“. Sul centrocampista c’è da tempo l’interesse dell’Arsenal, che ha già un accordo economico con gli emiliani. Carnevali, però, ha fatto riferimento anche ad un’altra squadra inglese, ossia il Tottenham di Paratici. Si fa sempre più intricata l’operazione Locatelli, ma la Juventus non molla la presa e continuerà ad insistere per la tanto desiderata fumata bianca.

Emanuele Tavano