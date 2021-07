Si parla ancora molto del futuro di Dusan Vlahovic, tra gli interessamenti delle big e la trattativa con la Fiorentina per il rinnovo

Altro capitolo della telenovela Dusan Vlahovic. Il serbo è reduce da un grande campionato che gli è valso l’interessamento di tantissimi club italiani ed esteri. Il pericolo per la Fiorentina è quello di perderlo a una cifra bassa in relazione al suo valore, ma il giovane bomber non ha fretta ed è riconoscente al club viola. Juventus e Milan in Serie A, oltre alla Roma, sono le società che da tempo seguono il calciatore. La Fiorentina spera di arrivare al rinnovo, magari con l’inserimento di una clausola rescissoria molto alta.

Del futuro di Vlahovic ha parlato il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, al ‘TGR Toscana’: “Dusan è un calciatore della Fiorentina, è molto importante. Comunichiamo ogni giorno e speriamo di arrivare ad un accordo il prima possibile”. Il braccio denstro di Commisso si è soffermato anche sulla questione tifosi: “Il discorso degli ultras è stato schietto, sappiamo di ripartire da zero. Abbiamo un tecnico nuovo e un nuovo sistema di gioco: dobbiamo fare bene. Quel discorso è stato importante per tutti, anche per lo staff. Giochiamo per il popolo Viola.