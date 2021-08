Calciomercato Juventus, incontro con Agnelli | Affare pazzesco

La Juventus fa i conti con la possibile sorpresa Barcellona per il futuro di Dybala; entourage al lavoro coi catalani

Filtra ottimismo in casa Juventus dopo l’incontro odierno per il rinnovo di Dybala. Come anticipato da Calciomercato.it, si è trattato di un primo contatto di cortesia e ribadire la volontà reciproca di continuare insieme. Il clima tra le parti è stato molto disteso, ma la trattativa vera e propria per il rinnovo non è ancora partita. Il club, dal canto suo, ha comunque ribadito alla ‘Joya’ la volontà di affidargli un ruolo centrale nel progetto di Allegri. Un nuovo summit tra i bianconeri e l’agente è previsto a metà della prossima settimana. Oggi, però, in Spagna è andato in scena anche un incontro a pranzo tra i presidenti Agnelli della Juve, Perez del Real Madrid e Laporta del Barça. Inevitabili le ipotesi di mercato fatte sul colloquio.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta Dybala | Ora la trattativa entra nel vivo

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, ipotesi Barcellona per Dybala: entourage al lavoro

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Francia: assalto a Ronaldo | I dettagli

L’inaspettato addio di Messi al Barcellona, riporta ‘SportMediaset’, avrebbe riaperto una porta cha pareva chiusa: l’entourage di Dybala, infatti, starebbe provando a farsi avanti coi catalani per verificare la possibilità di farlo diventare l’erede della ‘Pulce’. In Italia il giocatore piace anche all’Inter, che si è manifestata con un primo sondaggio. In attesa della firma con la Juve, dunque, Dybala studia ogni soluzione per il suo futuro.