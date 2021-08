Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano su Cristiano Ronaldo, il cui contratto coi bianconeri scade a giugno 2022

L’approdo di Messi al Psg esclude l’ultima possibilità per Ronaldo di dire addio alla Juventus in questo mercato estivo? No, perché in realtà il fuoriclasse potrebbe ancora salutare i bianconeri, a cui è contrattualmente legato fino a giugno 2022. L’opportunità, forse davvero l’ultima, gliela dà David Beckham e il suo Inter Miami.

Secondo ‘Le 10Sport.com’ l’Inter Miami vuol provare a prendere CR7 dopo il vano tentativo proprio con Messi. Di recente ci sono già stati dei contatti tra il club della Major League Soccer, dove giocano i due suoi ex compagni Higuain e Matuidi, anche se va detto che difficilmente il classe ’85 di Funchal accetterà di trasferirsi negli Usa. Perlomeno non quest’anno…

Calciomercato, dalla Francia: a luglio contatti Juve-Real per Ronaldo

Il portale transalpino dà poche speranze all’operazione, ma aggiunge che a inizio luglio Carlo Ancelotti lo ha chiamato per riportarlo al Real Madrid. Tra lo stesso club spagnolo e quello presieduto da Andrea Agnelli si è parlato di un’ipotesi di scambio, poi però tramontata. A meno di colpi di scena, dunque, Ronaldo proseguirà la sua avventura a Torino, alla Juventus che ricordiamo sarebbe ben disposta a privarsene per liberarsi del suo mega ingaggio lordo superiore ai 50 milioni.