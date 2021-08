Calciomercato Inter, addio Lukaku | Zapata e Dzeko per sostituirlo

L’Inter è al lavoro per sostituire Romelu Lukaku e in attacco potrebbero arrivare due colpi: Duvan Zapata più Edin Dzeko

Il futuro di Romelu Lukaku è ormai segnato: lo attende un ritorno in Premier League, dove vestirà di nuovo la maglia del Chelsea. Come raccontato su Calciomercato.it, avanza la trattativa e si potrebbe chiudere intorno ai 130 milioni di euro. L’Inter, nel frattempo, si guarda intorno e pensa al futuro. Marotta potrebbe sostituire ‘Big Rom’ non con un solo colpo in attacco, ma bensì con due rinforzi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il favorito per rimpiazzare Lukaku alla corte di Simone Inzaghi resta Duvan Zapata, considerato in uscita dall’Atalanta. Nella giornata di oggi, poi, c’è stato un primo approccio con l’entourage di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco potrebbe lasciare la Roma e completare l’attacco dell’Inter insieme a Zapata.