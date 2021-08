Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sull’erede di Lukaku. Non da escludere piste estere, come quella che porta dritto in casa Villarreal

Chiusa la cessione di Lukaku al Chelsea, l’Inter sprinta per il successore del belga. In netta pole c’è Zapata dell’Atalanta, con Dzeko o Scamacca possibili vice. ‘La Gazzetta dello Sport’ non esclude però piste estere, a tal proposito occhio allo spagnolo Moreno in forza al Villarreal, vincitore della scorsa Europa League a avversario proprio del Chelsea… Di Lukaku mercoledì prossimo in Supercoppa europea.

Stando a ‘Elgoldigital.com’ l’interesse dei nerazzurri per il Nazionale spagnolo classe ’92 è molto concreto. Il portale ispanico aggiunge che, con una offerta superiore ai 50 milioni di euro, Marotta e soci riuscirebbero a portarsi a casa il 29enne centravanti di Santa Perpetua de Mogoda, legato al ‘Sottomarino giallo’ fino a giugno 2023. Su Moreno, autore l’anno scorso di ben 30 gol e 11 assist, ci sarebbe pure la stessa Atalanta, anche se per il post Zapata il preferito della ‘Dea’ resta Abraham del Chelsea.