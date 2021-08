Calciomercato Inter, a breve arriverà la firma di Romelu Lukaku con il Chelsea campione d’Europa: c’è l’annuncio

Lukaku al Chelsea, ormai non ci sono più dubbi. A brevissimo, l’attaccante belga lascerà definitivamente l’Inter per firmare con il Chelsea di Tuchel. La proposta da 11 milioni a stagione più bonus ha convinto ‘Big Rom’, che ha voglia di tornare a Londra per riscattare l’unico periodo buio della sua importantissima carriera. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Le due compagini hanno raggiunto un accordo sulla base di 115 milioni di euro cash, senza contropartite. Come vi abbiamo raccontato, l’ex United ha chiesto di non prendere parte all’ultimo allenamento prima dell’amichevole odierna contro il Parma e, in giornata, sarebbero previste le visite mediche in patria. La firma è sempre più vicina, come testimoniato anche su Twitter da Didier Drogba. L’ex stella ivoriana ha postato una foto della punta con la maglia del Chelsea e la frase “He’s coming home“.

Di seguito il tweet di Drogba.