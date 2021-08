Dopo Lukaku, è sempre più in bilico anche il futuro di Lautaro Martinez in casa Inter: trovato l’accordo per l’attaccante argentino

Situazione a dir poco preoccupante in casa Inter. I tifosi si apprestano a dire addio a Romelu Lukaku, dopo aver già salutato Conte e Hakimi. La partenza di ‘Big Rom’ – a un passo dalla firma con il Chelsea di Tuchel – sarà assai dolorosa, visto che il belga è stato l’epicentro assoluto del successo scudetto nella scorsa stagione. La tranquillità è senza dubbio compromessa nell’ambiente e, nel frattempo, arrivano altre notizie spiacevoli. Il reparto offensivo, a tal proposito, potrebbe subire un’altra perdita importante. Non si placano, infatti, le voci attorno al futuro di Lautaro Martinez. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Stando a quanto riferisce ‘The Sunday Times’, il Tottenham avrebbe trovato addirittura l’accordo con la ‘Benemeata’ per il trasferimento dell’argentino sulla base di circa 71 milioni di euro. Superata, dunque, la concorrenza dell’Arsenal, altro club fortemente interessato.

Calciomercato Inter, Lautaro-Tottenham: trovato l’accordo

Sprint di Paratici per Lautaro. L’ex CFO della Juventus vuole a tutti i costi l’argentino, che sta trovando difficoltà riguardo al rinnovo dell’attuale contratto in scadenza giugno 2023. Il desiderio degli inglesi è quello di formare una super coppia con Kane, convinti che la loro stella rimarrà a Londra nonostante il pressing del Manchester City.

