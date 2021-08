La Juventus lavora sul rinnovo di Paulo Dybala che sarà al centro del progetto di Massimiliano Allegri. Non sono mancate però proposte per lui nel recente passato

Al centro del villaggio di Massimiliano Allegri per la stagione ormai alle porte ci sarà Paulo Dybala. L'attaccante argentino, che ha vissuto una prima fase a rilento a causa di alcuni problemini fisici, in questo momento è al lavoro tramite il proprio agente Jorge Antun sul famigerato rinnovo di contratto con la Juventus. Come evidenziato da Calciomercato.it è andato in scena ieri il primo incontro tra gli agenti Antun e Carlos Novel, e la dirigenza del club bianconero in un primo di cortesia, per conoscere il nuovo direttore sportivo Cherubini ribadendo la volontà reciproca di proseguire in un clima molto distesa.

La Juve ha promesso a Dybala un ruolo centrale ed anche le parole di Allegri hanno fatto piacere. Intanto, al netto della chiara volontà di proseguire insieme, l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha evidenziato come in questi mesi e settimane non sono mancati i top club che hanno chiesto informazioni sul futuro del calciatore: dall’Atletico Madrid al Barcellona passando per Bayern Monaco ed anche l’Inter. Tutte però hanno ricevuto esito negativo. Dybala e la Juve vogliono proseguire insieme.