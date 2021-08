Calciomercato Inter, accordo totale con Dzeko! | Le ultime

L’Inter ha trovato l’accordo totale con Dzeko per il trasferimento di calciomercato, le ultime sull’affare con la Roma

Edin Dzeko si avvicina all’Inter. Nelle ultime ore è stato trovato l’accordo tra l’attaccante e i nerazzurri per un contratto biennale da 6 milioni di euro a stagione. Ora si attende l’intesa tra l’Inter e la Roma, che chiede un indennizzo da 1-2 milioni di euro per lasciar andare il suo bomber. Marotta sta quindi per consegnare a Inzaghi un acquisto di esperienza e qualità per sostituire il partente Lukaku, ormai diretto al Chelsea.

Calciomercato Inter, accordo con Dzeko: la Roma cerca sostituti

Tra i giocatori vagliati dai giallorossi per sostituire Dzeko, inoltre, figurano sempre Icardi del PSG e Belotti del Torino, considerati però piste complicate. La società capitolina ha dunque sondato anche Abraham del Chelsea e Alexander Isak della Real Sociedad. In tempi brevi sono quindi in arrivo novità decisive sul trasferimento di Dzeko a Milano.