Calciomercato Inter, affare Dzeko: le cifre dell'operazione

Il futuro di Edin Dzeko sta tornando decisamente attuale in ottica Inter. Le cifre dell’operazione e le ultime sul calciomercato

L’Inter è ormai a un passo dal perdere Romelu Lukaku, dopo che i nerazzurri hanno accettato l’offerta del Chelsea per il belga. Il bomber andrà via per una cifra sui 115 milioni di euro. Un accordo che, di certo, non fa contenti i tifosi dell’Inter, ma che ora impone attente riflessioni su chi debba essere il sostituto del bomber, al netto dei problemi economici che affliggono la Beneamata. Diversi nomi sono sul tavolo e nelle ultime ore, per l’attacco nerazzurro, sta avanzando con prepotenza il nome di Edin Dzeko. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Inter, clamoroso retroscena su Lukaku | “Cercò di andare via già l’anno scorso”

Calciomercato Inter, Dzeko torna in auge dopo l’addio di Lukaku: il punto

Un nome spesso accostato all’Inter, quello di Dzeko, e che è attualissimo nelle ultime ore per rinforzare l’attacco di Inzaghi. Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, il giocatore chiede un biennale intorno ai 5-5,5 milioni di euro dall’Inter. Non sono le uniche cifre fondamentali per la conclusione dell’affare: la Roma, infatti, non vuole lasciare partire il calciatore a costo zero. Chiesto un indennizzo da 1-2 milioni di euro per lasciar andare il suo bomber. Vedremo se l’operazione decollerà nelle prossime ore.