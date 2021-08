Inter, clamoroso retroscena su Lukaku | “Cercò di andare via già l’anno scorso”

Il futuro di Romelu Lukaku è sempre più orientato verso il Chelsea. Spunta un clamoroso retroscena sul bomber belga

Romelu Lukaku e l’Inter stanno per dirsi addio. Il gigante belga è pronto a salutare la compagine nerazzurra, dopo aver accettato l’offerta del Chelsea. Un ritorno a suon di milioni, dopo che la Beneamata ha raggiunto l’accordo con i Blues. E nelle ultime ore è inevitabile che non si parli d’altro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, l’Inter trema dopo Lukaku | “I sacrifici potrebbero non essere finiti”

Ivan Zazzaroni ha svelato un altro importante retroscena di mercato su Lukaku, che sicuramente farà riflettere i tifosi dell’Inter. L’attaccante belga, infatti, secondo quanto riporta il direttore del ‘Corriere dello Sport’, già la scorsa estate, e con Antonio Conte in panchina, avrebbe potuto clamorosamente cambiare maglia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, allarme cessioni | Da Lautaro Martinez a Barella: il punto

Calciomercato Inter, addio Lukaku un anno fa: il retroscena

Come riporta Zazzaroni infatti: “Di recente, però, sono venuto a sapere che già l’estate scorsa, dopo la prima stagione a Milano, aveva provato a tornare in Premier mettendosi d’accordo con il Manchester City”. Il trasferimento, però, non andò a buon fine: “L’affare subì uno stop improvviso nel momento in cui Messi si ritrovò per qualche giorno senza il contratto, né la voglia di restare a Barcellona, e Guardiola si mosse nella direzione dell’ex pupillo. La cosa giunse all’ orecchio di Lukaku che, offeso, si tirò indietro. Di fronte ai milioni, non c’è gratitudine che tenga”.