L’Inter potrebbe chiudere a breve, il colpo Denzel Dumfries. L’esterno olandese è in cima alla lista per rafforzare la corsia di destra

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Sono giorni caldi per il calciomercato dell’Inter. I nerazzurri sono alla ricerca dei sostituti di due pezzi da 90 come Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Come raccontato l’attaccante belga, si appresta a diventare un nuovo giocatore del Chelsea, con il club milanese che incasserà 115 milioni di euro.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Edin Dzeko arriverà per rafforzare il pacchetto offensivo ma non sarà l’unico. Attenzione, infatti, alle piste che portano a Zapata, Scamacca e Correa, profili che piacciono a Simone Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, grande obiettivo per il dopo Lukaku | Offerti 50 milioni

Per quanto riguarda il ruolo di terzino destro, il preferito resta Denzel Dumfries. L’obiettivo è quello di avere l’olandese nei prossimi giorni: come riporta Tuttosport, il giocatore, che non ha giocato la sfida del Psv contro l’Ajax, è pronto a volare a Milano. Mino Raiola – si legge – ha avuto la certezze del budget che l’Inter è intenzionata ad investire per Dumfries, 15 milioni di euro. L’olandese è dunque in attesa. Sullo sfondo resta Naithan Nandez, che sta forzando la mano per diventare un nuovo giocatore dell’Inter. L’uruguaiano vuole solo il nerazzurro.