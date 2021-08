Calciomercato Inter, Vlahovic per il dopo Lukaku | Offerti 50 milioni

L’Inter si appresta a salutare Lukaku, che verrà sostituito con due attaccanti: accordo vicino con Dzeko, maxi offerta per Vlahovic

Non bisogna mai soffermarsi sul passato, soprattutto a meno di due settimane dall’inizio del campionato. Lo sanno bene i dirigenti dell’Inter, che sono impegnati nella ricerca dei sostituti di Romelu Lukaku. Già, sostituti: saranno due, infatti, i rinforzi che completeranno l’attacco di Simone Inzaghi. Il primo sarà Edin Dzeko che, come raccontato da Calciomercato.it, ha un accordo pressoché totale con i nerazzurri. Il bosniaco, veterano del grande calcio, lascerà Roma per insediarsi a Milano e aiutare il club campione d’Italia a competere ai vertici anche nella prossima stagione. Nel frattempo, però, Marotta e Ausilio danno la caccia al grande colpo davanti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, Vlahovic l’obiettivo per il post Lukaku | Offerti 50 milioni alla Fiorentina

I nomi più gettonati per sostituire ‘Big Rom’ sono quelli di Duvan Zapata e Joaquin Correa. Entrambi gradirebbero la soluzione milanese e potrebbero essere acquistati con il budget a disposizione di Marotta e Ausilio. Il sogno dei due dirigenti nerazzurri, però, sarebbe un altro. Secondo quanto rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’Inter avrebbe già fatto un tentativo importante per Dusan Vlahovic offrendo 50 milioni alla Fiorentina. Un’offerta che i ‘Viola’ avrebbero però rifiutato. Rocco Commisso, al momento, rimane dell’idea di continuare con l’attaccante serbo anche nella prossima stagione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>ESCLUSIVO | Lautaro, l’agente: “Tottenham? No, felice all’Inter”

La scelta di affondare su Vlahovic intriga società e tifosi. Questo perché si tratta di un classe 2000 che ha già dimostrato di essere molto forte e che, nonostante questo, ha ancora margini di crescita importanti. Rispetto a Zapata, infatti, potrebbe permettere all’Inter di acquistare un giocatore il cui valore economico è destinato a salire nel corso degli anni. Insomma, sarebbe un colpo notevole a livello di programmazione e darebbe ai tifosi l’idea di una visione a lungo termine. Il tempo stringe, però, e la dirigenza meneghina deve consegnare al più presto una rosa completa a Simone Inzaghi: i primi impegni stagionali sono già dietro l’angolo.