Lionel Messi si presenta al PSG, dopo l’annuncio ufficiale del club parigino: segui in diretta la conferenza su Calciomercato.it

È arrivato il giorno tanto atteso dai tifosi parigini: la prima conferenza di Lionel Messi come nuovo giocatore del PSG. Dopo una vita passata al Barcellona, l'argentino nella prossima stagione giocherà nella Ligue 1 e vestirà la maglia numero '30'. Segui in diretta la prima conferenza stampa della 'Pulga' in Francia.

Al Khelaifi: “È un momento storico per il club, è una giornata memorabile per il mondo del club. Ringrazio Leo, suo padre e sua moglie per questo accordo e Leonardo per il lavoro svolto in questi dieci anni. Abbiamo grandissime ambizioni”

MESSI: “Voglio ringraziare il Presidente, tutti sanno che il mio addio al Barcellona è stato difficile perché dopo tanti anni ho dovuto cambiare. Il fatto di arrivare qui, comunque, mi dà tanta felicità e tantissima voglia. Voglio iniziare ad allenarmi presto, per conoscere i miei compagni e iniziare questa nuova tappa della mia carriera. Ringrazio Leonardo e la società perché dopo il comunicato del Barcellona è stato velocissimo trovare un accordo e organizzare tutto. Voglio continuare a vincere trofei e farlo con questo club. Ringrazio tutti per l’accoglienza in questa città, che è stata qualcosa di incredibile”

“Quando inizierò a giocare? Non lo so, io sono pronto ad allenarmi. Quando il corpo tecnico deciderà che potrò giocare io sarò pronto”

“La parte più difficile dell’ultima settimana? Tutto. Da una parte è stato difficile perché lasciavo il Barcellona e dall’altro c’era molto entusiasmo per iniziare questa nuova avventura. Io e la mia famiglia siamo molto felici di essere qui”

Al Khelaifi: “Futuro di Mbappé? Tutti sanno quale sarà il suo futuro, resterà a Parigi. Voglio una squadra competitiva ed è difficile immaginarne una più competitiva di questa, quindi penso che Kylian non possa che rimanere qui con noi”

Messi: “Cosa serve per vincere la Champions? È difficile, a volte non basta avere una grande squadra per riuscirci. Non so cosa manca al PSG per vincerla, bisogna essere una squadra molto unita e poi serve anche un po’ di fortuna, perché non sempre vince la squadra più forte”

“Sono stati completati degli acquisti importanti per vincere la Champions, io vengo qui per dare il massimo. Il mio obiettivo è quello di vincere altre Champions e penso di essere nel posto giusto per riuscirci”

Messi su Neymar – “Come ho detto recentemente, conoscevo già tanti giocatori dentro lo spogliatoio del PSG. La squadra è forte e ha la giusta volontà per raggiungere il suo obiettivo. Il fatto che Di Maria, Paredes, Neymar siano qui è stato molto importante nella mia scelta”

Ligue 1 – “Il PSG ha fatto molto per accrescere questo campionato, ora il livello è più alto e sono felice di essere qui”

Barcellona – “Prima di andarmene dal Barcellona, senza sapere dove sarei andato, ho ringraziato tutti i tifosi blaugrana perché mi hanno accolto quando ero bambino. Io sono un vincente e voglio continuare a vincere con un top club. Sarebbe bello tornare a Barcellona con lo stadio pieno, ma dall’altro lato sarebbe strano tornare in quella che è stata la mia casa senza la maglia del Barcellona”

“È cambiato molto da quando ero piccolo in Argentina, ho accumulato esperienze come calciatore e come persona soprattutto, ma ho la stessa voglia di giocare a calcio. Voglio continuare a vincere per riuscire a raggiungere i miei obiettivi”

“Ovviamente tutto il corpo tecnico e lo spogliatoio sono stati importanti. Ho parlato subito con Pochettino, siamo argentini entrambi e siamo vicini anche dal punto di vista del pensiero calcistico. È andato tutto bene fin dall’inizio e la società ha fatto tutto il possibile affinché io potessi raggiungere questo club”

“Quando ho detto che volevo vincere a tutti i costi, ho pensato anche che la mia famiglia stesse bene. Ho pensato che ci potessimo adattare molto bene a questa città e siamo pronti. Sono emozionato, non vedo l’ora di allenarmi e conoscere i miei compagni di squadra. Sono pronto, sia a livello sportivo che familiare. Siamo davvero tranquilli”

VERRATTI – “Sono anni che dimostra di essere un grandissimo giocatore, il migliore al mondo nella sua posizione. È vero che il Barcellona ha provato a prenderlo per anni e ora si è ribaltata la situazione e sono stato io a raggiungerlo. Lo conosco anche come persona ed è un ragazzo straordinario. È un fenomeno”