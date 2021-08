Napoli, Bayer Leverkusen-Hincapié: le cifre del principio di accordo

Accordo di massima tra Talleres e Bayer Leverkusen per Piero Hincapié. Tutti i dettagli

Sprint importante del Bayer Leverkusen per Piero Hincapié. Seguito dal Napoli e dallo Shakhtar Donetsk, il difensore 19enne si è resto protagonista di un’ottima Coppa America che ha consentito al Talleres di ottenere una cifra importante dalla sua cessione. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano, infatti, il raggiungimento di un accordo di massima con il club tedesco sulla base di 7,8 milioni di euro più bonus. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Nel weekend si attendeva un rilancio da parte delle altre squadre interessate, ma ciò non è avvenuto e ora, a meno di irruzioni decisive, il nazionale dell’Ecuador si appresta a firmare un contratto di quattro anni (o quattro più uno). Nelle prossime ore, i club lavoreranno per sistemare i dettagli e arrivare alla fumata bianca. Fin quando non ci sarà, il Napoli non mollerà la presa in maniera definitiva.