CM.IT | Napoli in pressing su Hincapié: ecco come stanno le cose

Il Napoli lavora alacremente per il colpo Hincapié: la situazione in merito al giovane difensore classe 2002, di proprietà del Club Atletico Talleres

Il Napoli sempre in pressing su Piero Hincapié. Il sodalizio partenopeo vuole portare in Italia il talentuoso difensore ecuadoriano e sta lavorando alacremente per trovare un accordo con il Club Atletico Talleres come appreso dalla redazione di Calciomercato.it. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Continua il pressing del #Napoli per #Hincapie: i campani sono concretamente interessati, ma al momento la distanza tra domanda e offerta col #Talleres resta importante. Oltre alla #LokomotivMosca, anche lo #Shakhtar di #DeZerbi si sta muovendo sul giocatore @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) August 6, 2021

Il Napoli sta lavorando per ridurre la forbice tra distanza e offerta, anche se l’ostacolo principale in questo momento è relativo all’intesa sulla percentuale di futura rivendita del baby classe 2002. Su Hincapié, come rivelato da Calciomercato.it nei giorni scorsi, c’è anche l’interesse della Lokomotiv Mosca oltre a quello dello Shakhtar Donestk: il club allenato da De Zerbi presto può tentare un assalto concreto per il giovane difensore.

Napoli, Hincapié sempre nel mirino: c’è un ostacolo

Hincapié viene considerato uno dei prospetti più interessanti in Ecuador e di tutto il Sudamerica. In Argentina, inoltre, pensano che nel giro di pochi anni possa diventare uno dei migliori a livello internazionale nel suo ruolo e che il suo cartellino possa valere molto di più rispetto alle cifre che le pretendenti al suo cartellino metteranno sul piatto per strapparlo al Club Atletico Talleres.