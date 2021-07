Il Napoli è alla ricerca di un giovane centrale da mettere in organico: occhi puntati su Piero Hincapié, classe 2002

Dopo l’addio di Maksimovic, quello probabile di Luperto e con uno scenario di addio ancora aperto per Koulibaly, il Napoli continua a sondare altri centrali. Il club di Aurelio De Laurentiis sta vagliando diversi profili giovani: lo scouting, negli ultimi giorni, ha fortemente soffermato la sua attenzione su Piero Hincapié, giovanissimo centrale dell’Ecuador, classe 2002, titolare inamovibile della sua Nazionale nell’ultima Copa America. Centrale che può giocare anche laterale mancino, Hincapié è stato di recente anche nel mirino della Lazio. Ritenuto uno dei giocatori sudamericani di maggior prospettiva nel suo ruolo, è passato dall’Independiente del Valle agli argentini del Talleres. Per il suo cartellino già vengono chieste cifre importanti, superiori ai 10 milioni e pare che il Napoli abbia già presentato una prima offerta. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Hincapié-Napoli, possibile rinforzo per Spalletti

Gioco aereo, accelerazione e forza fisica sono le caratteristiche migliori di Hincapié che, con queste doti, potrebbe rappresentare l’alternativa ad uno come Manolas che ricalca esattamente queste skills.

Un rinforzo che potrebbe esser estremamente interessante per Luciano Spalletti, nell’ottica di un Napoli che deve ringiovanire la rosa e tenere bassi i costi per gli stipendi. Hincapié, infatti, oltre alla Copa America, vanta con il Talleres anche diverse presenze nelle varie competizioni continentali del Sud America.