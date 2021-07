Potrebbe essere arrivato l’annuncio decisivo per l’arrivo di Granit Xhaka alla Roma: ecco il comunicato dell’Arsenal

Granit Xhaka e la Roma si avvicinano sempre di più. Dopo Rui Patricio, i giallorossi lavorano senza sosta al prossimo colpo chiesto da Jose Mourinho, ovvero Granit Xhaka. Se l’addio di Pau Lopez (e Under) al Marsiglia ha sbloccato la situazione del portiere portoghese, anche Kluivert e Olsen viaggiano verso la Francia e sono pronti a mettere un altro tassello per lo svizzero. Soprattutto, però, a porre un mattone bello grosso ci ha pensato intanto anche l’Arsenal.

I Gunners hanno infatti appena ufficializzato quello che dovrebbe essere il sostituto di Granit Xhaka: Albert Sambi Lokonga, giovane talento in arrivo dall’Anderlecht. Il classe 1999 si è messo in mostra soprattutto in queste ultime due stagioni, ha battuto quasi tutti i record di precocità. Un investimento importante per i londinesi, che hanno pagato circa circa 22 milioni tra parte fissa e bonus. “Per noi era un obiettivo importante, c’erano tante squadre interessate a lui e lo abbiamo seguito per molto tempo. Porterà forza al nostro centrocampo”, ha detto il direttore tecnico Edu. E proprio l’arrivo di Lokonga potrebbe essere il fattore decisivo che sblocca la cessione di Xhaka alla Roma.