La Juventus va avanti nella trattativa per Manuel Locatelli, per cui però non c’è ancora l’accordo: intanto in diretta arriva un retroscena che avrebbe del clamoroso

Manuel Locatelli resta il primo obiettivo della Juventus per il centrocampo. Verrebbe da dire quasi l’unico nome che attualmente il club bianconero sta trattando e non solo in mediana. Cherubini deve inevitabilmente andare per gradi, visti i tanti esuberi ancora in rosa tra giocatori tornati dai prestiti e non più nel progetto. A centrocampo, però, qualcosa manca a prescindere e dopo l’Europeo la Juve ha cominciato a spingere ulteriormente per portare a Torino Locatelli. Che vuole solo e soltanto i bianconeri, nonostante i corteggiamenti importanti dall’estero (vedi Arsenal, che intanto ha preso anche Lokonga). C’è stato un altro incontro col Sassuolo, ma l’accordo pare ancora lontano.

Secondo Tony Damascelli, però, la trattativa sarebbe decisamente più avanti. “Non stanno trattando Cruyff, parliamo di Locatelli. Che ha firmato un contratto con la Juventus e lo ha firmato anche il Sassuolo un anno, due mesi fa. Ora il presidente Agnelli è in Grecia e bisogna solo definire il contratto, sottoscriverlo ulteriormente per poi depositarlo in Lega. Cherubini non lo fa, starà al presidente”, ha rivelato a ‘Radio Radio’. Un retroscena decisamente succoso, il destino di Locatelli sembra sempre più bianconero.