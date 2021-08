CM.IT | Dybala, fase di stallo: sabato nuovo appuntamento con la Juventus

Le ultime sul rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus dopo l’incontro andato in scena nella giornata odierna

Per il rinnovo di Paulo Dybala servirà, innanzitutto, grande pazienza. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nonostante le premesse di ieri, l’incontro andato in scena oggi non è servito a fare significativi passi avanti nella negoziazione. Era intuibile anche dalla sua durata: le parti si sono lasciate dopo appena un’ora di colloquio, segnale che sarà necessario riaggiornarsi. Per l’argentino si tratterà, probabilmente, del contratto più importante in carriera, per la Juventus sarà la blindatura di uno dei suoi uomini chiave: ci sarà molto di cui discutere, al di là delle cifre (di cui ancora non si è parlato). Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

La Vecchia Signora, inoltre, ha altre priorità sul mercato in entrata e in uscita che potrebbero anche modificare il suo budget nelle prossime settimane. Con l’entourage di Dybala, in ogni caso, è già in programma un nuovo appuntamento: sabato prossimo i colloqui andranno avanti.