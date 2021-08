Con l’addio ufficiale di Leo Messi, abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it su chi dovrebbe puntare il Barcellona in attacco

La notizia che Leo Messi non sarà un giocatore del Barcellona nella prossima stagione è certamente ciò che si dice una bomba di mercato. L’argentino non vestirà dunque la maglia numero 10 dei catalani. Con l’addio dell’argentino, il Barcellona avrà bisogno di un rimpiazzo. Impossibile sostituire quello che è stato uno dei migliori giocatori della storia del calcio, ma in ‘blaugrana’ si aspettano necessariamente un nuovo colpo per colmare l’assenza.

E in questo senso ai nostri utenti Twitter, la redazione di Calciomercato.it, ha chiesto su chi dovrebbe puntare il Barcellona per rimpiazzare Messi. Per il 37,7% il nome giusto è quello di Lautaro Martinez dell’Inter, profilo già seguito da tempo in casa catalana. Differenza minima però con il secondo nome più votato, Paulo Dybala della Juventus, scelto dal 35,4% dei votanti. Più lontano Momo Salah, scelto dal 20%. Ultima piazza, con il 6,9% dei voti, il brasiliano Gabriel Jesus.