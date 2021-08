Le indiscrezioni sull’addio di Messi al Barcellona trovano conferma: i blaugrana hanno ufficializzato che non ci sarà nessun rinnovo

Tutto vero. Lionel Messi ha chiuso definitivamente la sua avventura pazzesca con il Barcellona. Il rinnovo sembrava cosa fatta, invece in queste ore sono arrivate le indiscrezioni sulla rottura, poi confermate dal comunicato ufficiale del club blaugrana. L’argentino non giocherà più con la maglia del Barca, formalmente per l’impossibilità di dare seguito all’accordo sull’ingaggio trovato tra le parti. Ecco il comunicato dei catalani che cambia lo scenario del calciomercato mondiale: “Nonostante sia stato raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leo Messi e con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, non sarà possibile formalizzarlo a causa di ostacoli economici e strutturali (regolamento del campionato spagnolo)”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

“Di fronte a questa situazione, Lionel Messi non rimarrà legato all’FC Barcelona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che alla fine i desideri del giocatore e del club non possano essere esauditi – continua il comunicato, per la verità abbastanza stringato -. Il Barça ringrazia il giocatore per il suo contributo alla crescita del club e gli augura il meglio nella sua vita personale e professionale”.