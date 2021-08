Un’altra puntata clamorosa nella lunghissima telenovela del rinnovo di Lionel Messi col Barcellona: l’ultima indiscrezione dalla Spagna è clamorosa

Non finisce mai di stupire e di regalare emozioni la vicenda Lionel Messi. Stavolta i colpi di scena arrivano fuori dal campo e sono relativi al rinnovo del campione argentino, che formalmente al momento è un calciatore svincolato dopo la fine del contratto con i blaugrana il 30 giugno 2021. Se nei giorni scorsi l’annuncio del prolungamento, probabilmente quello definitivo, sembrava una formalità, in questi minuti è arrivata la bomba dalla Spagna. A lanciarla è stata ‘Marca’, che ha raccontato uno scenario totalmente ribaltato: “Messi non è mai stato così lontano dal rinnovare con il Barcellona“.

Calciomercato, Messi lontanissimo dal rinnovo col Barcellona

Secondo il prestigioso quotidiano spagnolo nella sua versione online, la situazione è arrivata a un punto di non ritorno, un nodo che sembra impossibile da risolvere. Anche i dirigenti dei catalani sono al corrente di questa situazione, compreso il presidente Joan Laporta che ha preso atto della questione. E il club starebbe già cercando un modo per comunicare il tutto alla piazza. Oggi c’è stato un pranzo tra gli agenti di Messi e alcuni dirigenti, poteva essere il match point decisivo per la firma, il golden goal, invece “la palla non è entrata in porta”. La Pulga non è mai stata così lontana da Barcellona.

Quando la decisione sarà resa ufficiale, anche lo scenario per il futuro dei blaugrana cambierà radicalmente. In meglio, dal momento che il Barcellona ha fatto i salti mortali per liberare risorse e tagliare ingaggi, arrivando a indebolire la rosa, pur di potersi permettere il contratto di Messi. Ora programmare la prossima stagione sarà “un gioco da ragazzi”. il CEO del Barca Ferran Reverter sarebbe stato decisivo in questa faccenda. Ora la parte davvero difficile è appunto comunicare la scelta ai tifosi.