L’Inter blinda uno dei suoi migliori giovani. Ecco tutti i dettagli raccolti in esclusiva da Calciomercato.it

L’Inter blinda quello che ad oggi è uno dei suoi migliori giovani. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club nerazzurro ha trovato un accordo con Mattia Zanotti per la firma sul nuovo contratto con scadenza giugno 2025. Per il classe 2003 di Brescia, cresciuto nel vivaio interista, si tratta del primo da professionista.

Zanotti è un terzino destro di 18 anni di grande prospettiva che in questa pre-season ha conquistato la stima di tutti, in primis di Simone Inzaghi, mettendo in campo nelle sedute di allenamento tanta caparbietà e spirito di sacrificio. Con queste doti, in aggiunta a qualità tecniche che di certo non gli mancano, proverà a ritagliarsi il suo spazio nell’annata ormai alle porte. L’Inter ci punta e per questo lo ha voluto premiare con un nuovo e più remunerativo contratto.