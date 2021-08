Calciomercato Inter, avanza Zapata | Ausilio incontra l'Atalanta

L’Inter vuole regalare l’attaccante ad Inzaghi: incontro Ausilio-Sartori nella serata di ieri, sul tavolo Duvan Zapata

L'addio di Romelu Lukaku a poche settimane dall'inizio della Serie A ha scombussolato i nerazzurri. Dopo un momento di assestamento, in ogni caso, Marotta ed Ausilio hanno subito ritrovato la via per confezionare una rosa competitiva da consegnare a Simone Inzaghi. L'ex tecnico della Lazio, come dimostrato contro la Dinamo Kiev, sta lavorando bene e sta già avendo un impatto importante sul gioco dell'Inter. Ieri sera, inoltre, è arrivato anche un incontro che potrebbe essere decisivo per determinare quale sarà l'attacco del club meneghino nella prossima stagione.



Calciomercato Inter, incontro Ausilio-Sartori | Si tratta per Duvan Zapata

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’amichevole tra Inter e Dinamo Kiev di ieri sera a Monza è stata anche teatro dell’incontro tra Piero Ausilio e Giovanni Sartori. Al centro dei dialoghi con il direttore sportivo dell’Atalanta c’è stato sicuramente Duvan Zapata: come raccontato su queste pagine, il colombiano è l’obiettivo numero uno dell’Inter per l’attacco. Resta ancora una distanza, al momento, sulla valutazione di Zapata: l’Inter offrirebbe 30 milioni, mentre i bergamaschi ne vorrebbero 40.