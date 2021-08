Il Napoli ha provato il colpo Nandez: poche chance visti i costi. Per il mediano del Cagliari diverse opzioni: vuol lasciare la Sardegna

Nahitan Nandez è ambito oggetto di mercato. Il mediano del Cagliari resta, però, oggetto di mercato difficile da accarezzare, quando le finanze dei club sono molto lontane dai fasti di un tempo. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, anche il Napoli ha fatto il suo tentativo, per regalare a Luciano Spalletti quel rinforzo a centrocampo che garantirebbe sostanza, velocità ed anche una buona qualità. Non è una novità che il nome di Nadenz sia in apice sul taccuino del ds azzurro Giuntoli: ma, anche i più recenti tentativi si sono spenti sul muro dei costi, anche per il prestito.

Più volte abbiamo ribadito come Nandez all’Inter fosse operazione ormai definita, per una cifra inferiore alla clausola di 36 milioni, fissata a 26. Poi, lo stop. Anche la Roma ha mostrato un interesse importante. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Nandez, scenario aperto: desiderio di una nuova sfida

L’uruguaiano, nonostante sia stato reintegrato ed abbia anche giocato nella sfida con lo Spezia, vorrebbe lasciare il Cagliari. Le richieste non sono mancate e dall’entourage del calciatore si avverte la sensazione che lo scenario è ancora in evoluzione. Dai club menzionati, ma anche dall’estero, potrebbero arrivare nuove sollecitazioni al Cagliari per concretizzare la cessione, anche in prestito, ed accontentare il calciatore.