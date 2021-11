Insigne e il Napoli, il grande gelo | Ma resta in Serie A

Continua il braccio di ferro tra Insigne e il Napoli, le parole di De Laurentiis allontanano il capitano azzurro: svolta sul futuro

Dopo il riposo forzato contro Salernitana e Legia Varsavia, Lorenzo Insigne scalda i motori ed è pronto a tornare in campo. Il capitano del Napoli vuole guidare i suoi all’assalto del Verona, per proseguire la cavalcata in vetta alla classifica. Ma il suo futuro continua a tenere banco.

Le dichiarazioni di ieri di De Laurentiis sul rinnovo di Insigne non hanno certo contribuito a rasserenare l’atmosfera, anzi. La situazione, al momento, appare ferma a quella dell’ultimo periodo, con una distanza consistente tra le parti e un accordo che, in questo modo, è sempre più lontano. Il Napoli continua a proporre un rinnovo al ribasso, ‘pareggiando’ l’attuale ingaggio solo con i bonus. Proposta per il momento non accettata dal giocatore e nuovo incontro con il suo agente, Pisacane, che stando al ‘Corriere dello Sport’ per il momento non è in programma.

Gelo Insigne-De Laurentiis, l’Inter è in agguato

Una situazione di stallo che potrebbe portare alla rottura definitiva. La scadenza del contratto si avvicina e a questo punto chi sta facendo un pensiero sempre più concreto sul numero 10 della Nazionale è l’Inter, che già era stata segnalata forte su di lui nei mesi scorsi. Marotta, è noto, è sempre attento ai colpi a parametro zero e in questo caso si tratterebbe di un affare davvero super.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, i nerazzurri sarebbero pronti a esaudire le richieste economiche di Insigne. Lanciando l’assalto in maniera decisa dopo la conclusione del mercato invernale, quando il giocatore sarebbe libero di firmare con un’altra squadra.