Aurelio De Laurentiis parla dei temi caldi in casa Napoli: dalla Coppa d’Africa al rinnovo di Lorenzo Insigne, le sue dichiarazioni

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha partecipato all’iniziativa “Race of the cure” dedicata alla prevenzione, un tema che sta molto a cuore del patron: “Su questo tema sono cinese, bisogna essere attenti soprattutto quando si sta bene”.

Durante l’iniziativa De Laurentiis ha parlato anche di calcio: “Spalletti è stato bravo a capire che ha a disposizione non solo alcuni giocatori importanti ma una squadra di livello, in Europa l’altro giorno l’ha dimostrato. I ragazzi sono stati bravi a reagire al gol subito”.

LEGGI ANCHE >>> Il Napoli rimonta e passa contro il Legia: due rigori e Spalletti vince 1-4

Napoli, le parole di De Laurentiis su Coppa d’Africa e Insigne

Sottolineando l’ottimo percorso del Napoli, De Laurentiis ammette: “Questo lavoro è importante soprattutto per quando arriverà quella maledettissima Coppa d’Africa. Mi sembra che non ci sia rispetto dei campionati nazionali”. Il patron partenopeo si sofferma anche sul rinnovo di Lorenzo Insigne, tema spinoso negli ultimi mesi per gli Azzurri: “Siamo sereni, si parla. Deciderà lui, se vuole terminare quest’avventura ce ne faremo ragione, non ho mai trattenuto nessuno, neanche nel cinema. Se vuole rimanere, lo accoglieremo a braccia aperte”.