Calciomercato Juventus, sprint Depay: contatti per il piano B

La Juventus cerca un innesto in attacco, ma solo a condizioni estremamente favorevoli: oggi contatti per Azmoun, ma torna Depay

La Juventus è reduce dalla rimonta incredibile in casa della Roma, che però non ha nascosto i problemi dei bianconeri ben noti ed evidenti a tutti in questi mesi. La squadra di Allegri fa fatica a segnare, Dybala è stato spesso fermo, Morata non è un goleador e Kean per il momento è poco più che impalpabile.

La Juventus cerca un attaccante, nonostante la permanenza di Morata che sembra ormai scritta e definita. Anche se in Spagna continuano spesso a tenere aperta la pista che porta al Barcellona. Il club bianconero, però, ha sostanzialmente blindato il centravanti della Roja, non sono state trovate alternative convincenti sul calciomercato. E soprattutto abbordabili economicamente. L’infortunio di Chiesa, però, ha comunque cambiato le carte in tavola: l’esterno azzurro ha già chiuso la sua stagione, perciò la Juve si trova improvvisamente senza uno dei suoi top player, quello con più qualità insieme a Dybala.

Calciomercato, la Juventus ripensa a Depay. Intanto nuovi contatti con Azmoun

Non a caso in queste ultimissime ore sono tornate a rincorrersi le voci sul possibile acquisto in attacco a gennaio. Posto che arrivare a gente come Vlahovic, Icardi e Scamacca sia praticamente impossibile, si sta parlando parecchio di Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. L’iraniano è stato a lungo nei radar della Lazio e poi anche della Roma, lui ha continuato a fare benissimo anche in Champions League. Il numero 7 è in scadenza a giugno 2022 e questo ovviamente ingolosisce e non poco tante pretendenti in Europa.

Tra cui la Juventus: come riporta ‘Sky Sport’, anche oggi ci sarebbero stati dei contatti per Azmoun, che però lo Zenit vorrebbe tenere appunto fino alla fine della stagione. Su di lui ci sono anche club francesi, però se dovessero verificarsi determinate condizioni favorevoli non è escluso che la Juventus possa lavorarci in maniera fruttuosa. Cherubini, inoltre, nei prossimi giorni potrebbe effettuare un tentativo per Memphis Depay del Barcellona. Stiamo parlando di meri sondaggi, la trattativa avrebbe qualche possibilità ma solo nel caso in cui i blaugrana dessero il via libera al prestito.