Supercoppa infuocata, nuovo assalto all’Inter | La Juve mette la freccia

La sfida tra Inter e Juventus questa sera varrà la Supercoppa italiana, poi potrebbe spostarsi sul mercato: i bianconeri insidiano Marotta

Il Derby d’Italia è sempre una partita speciale, ma questa sera in palio c’è anche il primo trofeo stagionale: la Supercoppa Italiana.

Un motivo in più per seguire con grande interesse l’incrocio sul campo tra Inter e Juventus. I bianconeri si presentano alla sfida con un’emergenza in difesa e senza il portiere titolare, oltre che al KO di Federico Chiesa, ma Massimiliano Allegri cercherà di rendere difficile la vita a Simone Inzaghi. La sfida tra le due società, dopo il match di questa sera ovviamente, potrebbe sconfinare anche sul mercato: nuova insidia della Juventus per Beppe Marotta.

Calciomercato Inter, anche la Juventus su Nandez | Sfida a tre col Napoli

Dopo la grande sfida di questa sera, bianconeri e nerazzurri potrebbero ritrovarsi anche sul mercato. Come rivelato da ‘L’Unione Sarda’, anche la Juventus si sarebbe inserita nella corsa a Nahitan Nandez. Sul giocatore uruguaiano, come raccontato su queste pagine nei mesi scorsi, rimane vivo l’interesse dell’Inter e del Napoli. Il nuovo inserimento del club piemontese non cambia le gerarchie, per il momento, ma il Cagliari può certamente contare su una squadra in più per l’ex Boca Juniors.

Nahitan Nandez è un vero e proprio jolly tattico, grazie alla sua capacità di svariare sia sugli esterni che in mezzo al campo, e per questo è molto ambito sul mercato. Per caratteristiche, infatti, farebbe comodo ad Inzaghi, ad Allegri e anche a Luciano Spalletti. I nerazzurri restano il club con le carte più in regola per raggiungere il giocatore, come rivelato su Calciomercato.it, potendo inserire Sensi nell’operazione. L’inserimento della Juventus, in ogni caso, resta un’importante novità da registrare.