Calciomercato Inter, Sensi nell'affare Nandez col Cagliari: la situazione

Il centrocampista uruguaiano del Cagliari, Nahitan Nandez, può arrivare, con sei mesi di ritardo all’Inter. Percorso inverso, invece, per Sensi, alla ricerca di continuità

L’Inter capolista di Simone Inzaghi, campione d’Italia in carica e campione d’inverno per la stagione 2021/2022, si prepara a vivere un calciomercato di gennaio senza grandi sussulti. Ma, da oltre sei mesi, c’è un nome che ritorna ad occupare le cronache riguardanti il club nerazzurro.

Stiamo parlando di Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari che la scorsa estate è stato davvero ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter. Gli accordi era stato trovati praticamente tutti, tra club e giocatore, un affare da 26 milioni di euro totali tra prestito e obbligo di riscatto. Alla fine, però, non se n’è fatto più nulla e l’uruguaiano è rimasto alla corte di Leonardo Semplici, sostituto a campionato in corso da Walter Mazzarri. Adesso, però, la sua avventura in terra sarda potrebbe essere davvero giunta al capolinea.

Calciomercato Inter, le condizioni per Nandez e l’opzione Sensi

Finito nel mirino anche del Napoli di Luciano Spalletti, il 25enne di Punta del Este potrebbe diventare un calciatore dell’Inter nell’ormai imminente sessione del mercato invernale di riparazione. Ma ci sono, com’è normale che sia, delle condizioni da soddisfare in modo tale che possano incastrarsi tutti i pezzetti del puzzle e arrivare alla fumata bianca, a distanza di sei mesi. Come già spiegato nelle scorse settimane, il Cagliari del presidente Tommaso Giulini ha fissato un prezzo dal quale non intende muoversi per Nandez: 20 milioni di euro più bonus. Dunque, al di sotto della clausola rescissoria presente nel contratto dell’ex Boca Juniors, pari a 36 milioni, e meno anche delle cifre pattuite nell’agosto scorso.

Il Cagliari ha intenzione di rivoluzione la squadra e potrebbe essere interessato a qualche contropartita tecnica. In particolare, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il nome di Stefano Sensi scalda la dirigenza rossoblu e potrebbe essere la chiave giusta per far decollare la trattativa. I discorsi tra le parti in causa procedono, con l’ex centrocampista del Sassuolo che potrebbe così ritrovare continuità, dopo i numerosi infortuni che lo hanno bloccato in nerazzurro. Per Nandez, però, l’Inter dovrà presentare un’offerta che preveda l’obbligo di riscatto, magari rimandato al giugno 2023, altrimenti il club sardo non appare disposto a prendere in considerazione proposte. Dunque, come detto, i discorsi proseguono: seguiremo l’affare Nandez–Sensi sull’asse Inter–Cagliari con molta attenzione e vi terremo aggiornati.