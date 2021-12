Inter, rinnovo Brozovic | Svolta in arrivo per i nerazzurri

Giorni delicati in casa Inter per il futuro di Marcelo Brozovic, i campioni d’Italia spingono per il rinnovo: possibile svolta

L’Inter di Simone Inzaghi con le sette vittorie consecutive che l’hanno proiettata in testa alla classifica ha lanciato un grande segnale al campionato. Per lo scudetto, sono ancora i nerazzurri la squadra da battere. I campioni d’Italia hanno dimostrato solidità da vendere e leadership tecnica, soprattutto in alcuni elementi che si sono rivelati imprescindibili.

E’ il caso, ovviamente, tra gli altri, di Marcelo Brozovic. Il croato è il vero e proprio centro di gravità della squadra e il suo contributo, nel tempo, è diventato basilare. Da Spalletti a Conte a Inzaghi, è lui la stella polare dell’undici nerazzurro. Ed è fondamentale dunque provare a blindarlo, con un accordo sul rinnovo che per il momento non è stato trovato, ma per il quale l’allenatore, e non solo, spinge. Calciomercato.it vi ha raccontato dell’offerta dell’Inter di un ingaggio di 5,5 milioni più bonus a stagione per Brozovic, rivelatasi ancora non sufficiente per strappare l’intesa.

Calciomercato Inter, Marotta tenta il passo decisivo per Brozovic: i dettagli

Il rinnovo di Brozovic è tuttavia un dossier prioritario per la dirigenza, che dopo aver blindato Barella e Lautaro Martinez vuole fare lo stesso anche con il centrocampista. Così, come spiega la ‘Gazzetta dello Sport’, Marotta prepara il passo decisivo per giungere all’accordo.

La richiesta iniziale del giocatore era di 7 milioni di euro a stagione, un punto di incontro si può trovare con una cifra simile a quella stanziata per Lautaro. Ossia, 6 milioni più bonus. Un investimento di certo molto importante, ma che appare assolutamente giustificato dal valore tecnico e carismatico del giocatore. Inzaghi attende buone notizie per l’avvio di 2022.