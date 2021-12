Ancora tu? Il Chelsea saccheggia l’Inter… e la Juventus

Giro di difensori importante in Europa, col Chelsea che potrebbe perdere due big e guarda in Italia per sostituirli. Occhi in casa Inter con un’altra opzione

Con l’avvento imminente del 2022 le big europee iniziano a pensare in modo concreto a quella che sarà non solo la sessione invernale di calciomercato, ma anche quella estiva con diversi big in scadenza di contratto. Lo sa benissimo il Chelsea, che a meno di clamorosi ribaltoni dell’ultimo minuto, dovrebbe perdere ben due difensori centrali importantissimi per Tuchel: Rudiger, conteso da praticamente ogni top club europeo, e Christensen, accostato anche al Milan.

Proprio dai due difensori dei ‘Blues’ rischia di innescarsi un pesante valzer di difensori, che potrebbe più o meno direttamente, coinvolgere anche top club di Serie A come Juventus e soprattutto Inter.

Calciomercato Inter, il Chelsea cerca un difensore: occhi su Skriniar e de Ligt ma c’è anche il due per uno

Al Chelsea servirà come l’aria un difensore visto che Christensen e Rudiger andranno via a zero in estate. Mirino quindi per i londinesi di nuovo in casa Inter, con cui l’estate scorsa ha fatto operazione Lukaku. Occhio in questo senso probabilmente a Milan Skriniar, che sta vivendo un’altra annata da top player del reparto, e che per caratteristiche sarebbe ottimo per la Premier e potendo giocare sia a 3 che a 4 ha la duttilità giusta richiesta da Tuchel.

Lo slovacco potrebbe quindi essere la strada giusta per il Chelsea, accostato nelle scorse ore con decisione anche a de Ligt, finito improvvisamente sulla lista dei possibili partenti per la prossima estate dopo le parole di Raiola pre-sosta. L’olandese ha attualmente un contratto fino al 2024 con tanto di clausola da 150 milioni di euro che scatterà in estate, il tutto con annesso ingaggio da circa 12 milioni. Cifre quindi molto importanti verso quali il Chelsea dovrebbe per forza andare per provare a strapparlo alla Juventus che difficilmente lo cederebbe per meno di 70/80 milioni cash. La soluzione meno costosa resta quindi Skriniar, con una 50ina di milioni, aggiungendo magari anche una sorta di due per uno con Perisic, ancora senza rinnovo. In caso di mancata firma il croato potrebbe accordarsi prima andando poi via a zero in estate. Al Chelsea dopotutto un esterno potrebbe far comodo con Alonso che potrebbe partire a giugno ad un anno dalla scadenza.