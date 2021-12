Calciomercato Inter, Marotta cala il tris | Juventus al tappeto

L’Inter è già al lavoro per la prossima stagione. Marotta studia altri colpi a parametro zero con tanto di beffa all’ex Juventus. Ecco i dettagli

Nel calciomercato di gennaio l’Inter potrebbe fare poco o nulla. Tutto o quasi dipenderà dalle uscite, vedi quella di Matias Vecino poco impiegato fin qui da Simone Inzaghi e il cui contratto scade a fine stagione. L’uruguagio può quindi anche andarsene a giugno, a parametro zero che è una delle ‘specialità’ di Beppe Marotta.

Nuovi affari a zero, l’Ad e il suo braccio destro Piero Ausilio hanno ampia scelta. Il mercato, sia italiano che estero è infatti pieno di calciatori che possiamo definire ‘precari’ e quindi ingaggiabili gratis per la prossima stagione, commissioni escluse, già a partire dell’inizio del 2022. Tra quelle all’estero, come riporta ‘Interlive.it’, ce n’è già abbastanza concreta in chiave nerazzurra che porta il nome di Matthias Ginter, 27enne tedesco in forza e in scadenza col Borussia M’Gladbach.

Il centrale classe ’94 è un profilo ideale per la difesa a tre di Simone Inzaghi e un possibile rimpiazzo di Skriniar qualora lo slovacco venisse ceduto. In realtà l’Inter può prenderlo per rinforzare un reparto che ha effettivamente bisogno di un rinnovamento, perlomeno nelle alternative ai titolarissimi. L’agente di Ginter è lo stesso di quello di Calhanoglu… Sempre a zero in casa Borussia c’è un profilo interessante che già fa gola a Juventus e Roma, ovvero il mediano elvetico classe ’96 Denis Zakaria. I bianconeri ci puntano per gennaio, ma devono riuscire a battere la concorrenza inglese. E magari pure quella dell’Inter, la quale però lo prenderebbe in considerazione solo per giugno, cioè gratis. Pur avendo caratteristiche diverseZakaria potrebbe essere un’ottima alternativa a Brozovic.

Calciomercato Inter, Thuram rimandato all’estate 2022

Non c’è due senza tre, per il ‘povero’ Borussia. Già perché l’Inter continua a tenere d’occhio Marcus Thuram, vicinissimo l’estate scorsa. Come confermato dal suo agente Mino Raiola, l’operazione da 25-27 milioni di euro è saltata solo a causa dell’infortunio al ginocchio che colpì il figlio d’arte, con i nerazzurri che poi andarono a chiudere per Correa.

Thuram jr è in scadenza nel 2023 e quindi in estate Marotta e Ausilio potrebbero prenderlo per la metà di quanto stavano per spendere ad agosto.