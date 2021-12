Calciomercato Inter, un big deve partire | Ecco il prescelto

L’Inter avrà bisogno di cedere per puntare a nuovi acquisti, parola di Beppe Marotta: scelto il big che dovrà dire addio

Al giro di boa della Serie A, l’Inter è campione d’inverno. La squadra di Inzaghi ora, inevitabilmente, è la candidata numero uno per la vittoria dello scudetto, che sarebbe per i nerazzurri il secondo consecutivo.

Nel frattempo la società interista continua sempre a lavorare anche in chiave calciomercato e recentemente Beppe Marotta ha dichiarato che per garantire autosostenibilità l’Inter dovrà prima cedere qualcuno e poi pensare agli acquisti. Così l’Inter dovrà iniziare a pensare a quale giocatore, probabilmente un big, da sacrificare nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Il sondaggio lanciato sul profilo Twitter di Calciomercato.it oggi ha chiesto ai tifosi nerazzurri quale dei big l’Inter dovrebbe sacrificare a giugno. A sorpresa la risposta più cliccata è stata Lautaro Martinez, con il 36,8% dei voti. Dunque il bomber argentino sarebbe il primo nome che gli interisti sacrificherebbero a giugno. A pochi voti di distanza c’è il Stefan de Vrij, difensore fondamentale per la squadra di Inzaghi, che ha totalizzato il 33,3% dei voti. Al terzo posto invece c’è Milan Skriniar, altra colonna della retroguardia interista che totalizza il 16,1% di voti, la metà rispetto agli altri due. Infine la risposta ‘Altro’ totalizza il 13,8% di preferenze. Dunque il bomber sarebbe il primo nome da sacrificare a giugno per i tifosi. Vedremo se sarà così anche per la società.