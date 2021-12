Calciomercato, accordo e scambio lampo: ‘addio’ Inter

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’operazione ormai in dirittura d’arrivo. Il bomber cambia maglia e dice addio ai nerazzurri

C’è l’accordo tra i club e, di conseguenza, l’addio all’Inter. Nei giorni scorsi era stato dato proprio molto vicino ai nerazzurri, nell’ambito dello scambio con Alexis Sanchez.

Il nome è quello di Luuk de Jong, 31enne olandese il cui futuro prossimo non sarà in Italia bensì ancora in Spagna, nella Liga.

Niente Inter, come peraltro Calciomercato.it aveva già anticipato, per Luuk de Jong. Come riporta ‘Mundo Deportivo’ Barcellona (dove è in prestito) e Siviglia (proprietario del cartellino) hanno raggiunto un accordo per il trasloco in prestito del classe ’90 al Cadice, attualmente penultimo nella Liga con 14 punti. Manca solo il via libera dello stesso de Jong, autore di 1 solo gol in questa stagione, per la fumata bianca.