Calciomercato Inter e Juve, sorpasso da 40 milioni in Serie A

Inter e Juventus superate nella corsa all’attaccante da un altro club di Serie A: servono 40 milioni per acquistarlo

Sei reti in 19 partite e una valutazione che continua a crescere. Osservato speciale dai top club di Serie A, il nome di Gianluca Scamacca resta scritto sui taccuini degli scout dei grandi club italiani. Inter e Juventus stanno monitorando con attenzione la situazione dell’attaccante romano, ma su di lui ecco spuntare con prepotenza un altro club.

A fare concorrenza ad Inter e Juventus c’è infatti la Fiorentina, che ha praticamente concluso l’acquisto di Ikone dal Lille. La società toscana vuole programmare al meglio il futuro e per questo è intenzionata a cercare di trovare una soluzione fin da subito in caso di addio di Dusan Vlahovic durante l’estate. Con l’arrivo quasi certo di Ikone, ieri in città per le visite mediche di rito, l’ipotesi Berardi in viola è ormai tramontata, ma i colloqui tra le due società potrebbero riprendere presto per parlare proprio di Scamacca.

Calciomercato Fiorentina, assalto a Scamacca

I viola potrebbero davvero tornare con forza sul centravanti che il Sassuolo valuta 40 milioni di euro. Lo riferisce ‘La Nazione’, che sottolinea come il giocatore italiano sia stato individuato come il giusto rinforzo per l’attacco. E sempre secondo quanto riportato dal quotidiano toscano, nelle ultime ore, dopo i tentativi di inserimento di Inter e soprattutto Juventus, la Fiorentina sarebbe riuscita a tornare in vantaggio sulla concorrenza.

Sarebbe lui la prima scelta per assumere l’eredità di Vlahovic e indossare la maglia numero 9. Così la viola ragiona in parallelo alla valutazione di un possibile addio a fine stagione del serbo, ecco riprendere l’eventualità di una trattativa con il Sassuolo per portare a Firenze Scamacca. L’obiettivo sarebbe quello di acquistare il giocatore a titolo definitivo, ma l’affare non è semplice considerando appunto l’interesse di Juventus e Inter oltre all’elevata valutazione del cartellino da parte della società emiliana.