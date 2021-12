La redazione di Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Davide Torchia, agente di Daniele Rugani. Le sue dichiarazioni sul difensore in forza alla Juventus

La Juventus sembra tornata sulla via maestra dopo le recenti vittorie in campionato, accorciando il gap in classifica dalle rivali dirette per la corsa ad un posto in Champions League.

Poco spazio finora nella rosa bianconera per Daniele Rugani, tornato alla Continassa la scorsa estate dopo il doppio prestito prima al Rennes in Francia e poi nella fila del Cagliari. Il classe ’94 ex Empoli ha risposto comunque presente quando è stato chiamato in causa dal tecnico Allegri, collezionando in questa prima parte di stagione quattro gettoni complessivi (2 da titolare) tra Serie A e Champions. La redazione di Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Davide Torchia, agente di Rugani, per fare il punto sul suo assistito e analizzare il momento della Juventus tra campo e mercato in vista della finestra di gennaio.

La Juventus si è rimessa in corsa per un posto in Champions League: Allegri può raggiungere l’obiettivo quarto posto?

“La squadra è in netta ripresa, sta avendo una buona continuità di risultati nelle ultime partite. Allegri la sta indirizzando verso quella solidità che porta a macinare punti. La differenza da quelle più vicine è data dai punti persi nelle prime giornate, dove la Juve ha faticato molto: c’è tutto un girone di ritorno da giocare e i bianconeri hanno le carte in regole per arrivare tra le prime quattro. Anche se non sarà facile, considerando che cinque-sei squadre secondo me si giocheranno l’accesso alla prossima Champions League. Dunque, un paio per forza di cose dovranno restare fuori”.

La rosa della Juve è all’altezza per continuare la scalata in classifica?

“Fossi in Allegri sarei fiducioso, anche perché la Juve recupererà dei giocatori importanti come ad esempio Dybala, fondamentale per questa squadra a maggior ragione dopo l’addio in estate di Cristiano Ronaldo. Il suo apporto, come anche quello di Chiesa, sarà determinante nella seconda parte di stagione. I risultati ottenuti durante la loro assenza, comunque, fanno capire la forza della rosa bianconera malgrado le difficoltà oggettive riscontrate ad inizio campionato”.

A proposito di Dybala: il rinnovo continua a slittare ma la volontà delle parti è quella di continuare insieme. Lei blinderebbe l’argentino in bianconero?

“Dybala è un giocatore forte, molto forte, che sarebbe importante in qualsiasi progetto a maggior ragione alla Juventus in questo preciso periodo storico. Il suo talento è sotto gli occhi di tutti, quando sta bene fa la differenza come pochi ed è uno dei migliori calciatori della nostra Serie A. La Juve secondo me fa bene per due motivi a proseguire il rapporto con Dybala: per la cifra tecnica e le prestazioni che assicura in campo, oltre ad una componente di mercato perché non è facilmente sostituibile e un suo addio avrebbe un impatto economico elevato per il club per cercare di rimpiazzarlo con un altro campione dello stesso livello. Perciò la Juventus, giustamente direi, sta provando a progettare un investimento tecnico ed economico sul quale ha puntato anni fa”.

Calciomercato Juventus, Torchia: “Vlahovic farebbe comodo ad Allegri”

La squadra di Allegri ha palesato delle difficoltà oggettive in attacco: i bianconeri puntano Vlahovic per fare il salto di qualità, come lo vedrebbe in coppia con Dybala?

“Vlahovic è giovane e molto bravo, è già un centravanti forte e può ancora migliorare acquisendo ulteriore esperienza visto che è solo un classe 2000. Se parliamo di una questione tecnica, un approdo alla Juve per lui può essere una cosa interessante perché resterebbe in Italia in un club di vertice, dove cambiano le prospettive e dove può fare molto bene. Se Vlahovic invece ne fa essenzialmente una questione economica, allora il gap specialmente con le big di Premier League è talmente sbilanciato che sarebbe molto difficile per la Juventus competere alla pari con le inglesi. Dal punto di vista squisitamente tattico parliamo di un centravanti classico, puro ma allo stesso tempo moderno che farebbe comodo a tutti. Non ho dubbi che si inserirebbe alla perfezione negli schemi di Allegri alla Juventus e insieme con Dybala in attacco”.

Vlahovic di recente è stato ‘annullato’ da Rugani nel match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Fiorentina: può farci un bilancio della stagione del suo assistito?

“La società e il tecnico puntano su Daniele, quando è stato chiamato in campo ha fatto sempre delle ottime prestazioni, sulla linea del rendimento che hanno avuto gli altri difensori che è sempre stato molto elevato. Siamo contenti della fiducia della Juventus e di Allegri, ci sono dei segnali chiari su questo aspetto. Per il resto continuiamo così e puntiamo alla cosa più importante che è l’attaccamento alla maglia, come esposto ultimamente anche dai dirigenti bianconeri. Alla Juve tengono molto ai giocatori che sono stati sempre legati al club e che hanno fatto dei sacrifici anche giocando meno. Questo è un valore aggiunto per far parte di un gruppo così e in una società del calibro della Juventus, dove Daniele peraltro è cresciuto”.

Quindi difficile che si muova a gennaio malgrado diverse sirene di mercato…

“Io non do nessun termine temporale alle cose in questo momento, non c’è uno step temporale. C’è uno step che è l’unione di intenti tra il calciatore e il club e si va avanti senza nessun problema. Se un giorno dovesse verificarsi qualcosa di diverso ne parlerà la Juventus: noi siamo molto allineati in questo senso. Non si tratta di una mancanza di ambizione ma di una consapevolezza nel far bene le cose e di far parte di un progetto, che è una cosa diversa”.

Tra gli estimatori di Rugani c’è sempre Sarri, adesso sulla panchina della Lazio: solo rumors?

“In questo momento ci sono tante voci sui calciatori, succede sempre quando arriva il mercato. Si verifica un po’ per tutti, almeno il 90% dei giocatori viene diciamo così chiacchierato sui giornali e dai media. Vanno prima guardate le situazioni che hai in casa: in questo momento ci sono tante parole ma non si va neanche dietro a tutto quello che si dice”.