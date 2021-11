CMIT TV | Rinnovo Brozovic, l'annuncio: "Ecco la nuova offerta dell'Inter"

L’Inter lavora al rinnovo di uno dei calciatori più importanti in rosa, Marcelo Brozovic. Ecco l’offerta e la novità del giorno per il centrocampista

Il calcio è fatto di spettacolo, ma anche di certezza. E se all’inizio della sua avventura all’Inter non lo era, ora sicuramente è ciò che rappresenta Marcelo Brozovic.

Il croato ha avuto, infatti, un’evoluzione sempre più significativa davanti la difesa. Da vero e proprio regista, l’ex Dinamo Zagabria comanda il gioco, corre, lotta e si impone in entrambe le fasi di gioco. Un perno assoluto per Simone Inzaghi, ma in scadenza a giugno del 2022. Fabrizio Biasin, ai microfoni della CMIT TV, ha fatto il punto della situazione sul suo rinnovo: “La novità del giorno è che l’Inter ha in mente l’offerta per Brozovic: 5,5 milioni, forse qualcosina di più, fino al 2025. Ora bisogna capire se l’entourage è pronto ad ascoltare quest’offerta o si cercheranno incastri diversi”. Poi esprime il suo punto di vista: “Io sono ottimista, ma siamo nell’ambito dei calciatori in scadenza, quindi può succedere di tutto. La sensazione è che Brozovic possa accettare e andare avanti: a Milano sta molto bene”.

Calciomercato Inter, Biasin da Brozovic all’addio di Vecino

Biasin parla anche delle gerarchie in casa nerazzurra e di cosa potrebbe accadere a gennaio: “Cosa serve all’Inter per puntare alla Champions? La buona salute di tutti i titolari. Se vuoi rendere questa rosa più forte, servirebbero calciatori che costano troppo, sopra i 30 milioni. Secondo me, il tifoso deve desiderare che stiano tutti bene, in questo momento. Credo che questa squadra non possa vincere la Champions, ma fare bella figura sì. Gennaio? Credo che l’Inter voglia prenderne un paio a costo zero. Queste opportunità si possono cogliere solo se ci sono uscite”.

E chi potrebbe salutare è proprio Matias Vecino: “È uno dei candidati a uscire, perché l’Inter ha un assetto molto chiaro. Barella e Brozovic insostituibili, poi c’è Calhanoglu. Lo spazio per gli altri è limitato: uno come Vecino può anche andare via e immagino a gennaio possa esserci quest’uscita”.