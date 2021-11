Inter-Shakhtar, nerazzurri vincenti e agli ottavi di Champions League, ma c’è chi punta il dito contro Simone Inzaghi

Dopo anni di buio, l’Inter ha rivisto la luce e soprattutto ha rivisto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La vittoria dei nerazzurri contro lo Shakhtar e la successiva vittoria del Real Madrid sullo Sheriff hanno garantito all’Inter il passaggio della fase a gironi.

Nonostante il risultato positivo, c’è chi ha puntato il dito contro Simone Inzaghi. Si tratta di Arrigo Sacchi. L’ex tecnico del Milan a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato di come sul 2-0 ha visto un atteggiamento passivo dai parte dei nerazzurri che hanno rischiato di subire gol nell’occasione del palo degli ucraini, sottolineando la fase di palleggio degli uomini di Roberto De Zerbi durante i 90 minuti. Dito puntato dunque contro l’allenatore interista: “La squadra di Inzaghi ha sofferto il palleggio degli uomini di De Zerbi, oltre alla tecnica e alla velocità dei vari Dodò e Fernando. Il pressing dei nerazzurri non sempre ha avuto l’intensità e la tempistica corretta, ed è un peccato, perché avrebbe aiutato ad attuare più ripartenze, che rimangono sempre il piatto forte della squadra. Raggiunto il 2-0, l’Inter ha risparmiato energie chiudendosi in difesa, gli uomini di De Zerbi hanno colpito un palo e creato alcune situazioni pericolose. Complimenti ad Inzaghi perché l’Inter sta crescendo, ma si ricordi che in Champions si vince quasi sempre giocando un calcio totale e offensivo”.