Inter, che tegola per Inzaghi: quattro ko in vista del Venezia

L’Inter ora non vuole più fermarsi e ora ha di fronte l’ostacolo Venezia. In vista della partita di Serie A, però, Inzaghi deve fare i conti con diverse assenze

Il momento per l’Inter è di quelli positivi. I nerazzurri, infatti, sono riusciti a battere il Napoli nello scontro diretto in campionato.

Non solo, perché in Champions League è arrivata la qualificazione agli ottavi di finale e non era per nulla scontato, anzi mancava da un decennio. Allerta massima, però, in vista dell’impegno contro il Venezia. La Beneamata vuole proseguire la rincorsa scudetto e non può sbagliare contro i veneti. Ma dovrà fare a meno di diversi calciatori importanti nelle rotazioni di Simone Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>> Arriva la firma con l’Inter, Juventus bruciata

Inter, Inzaghi ne perde quattro: da de Vrij a Vidal, il punto sugli infortuni

Sanchez ha svolto parte del lavoro con la squadra ma in accordo con staff e Inzaghi la scelta è di non affrettare i tempi. È comunque sulla via del recupero e probabilmente tornerà disponibile mercoledì contro lo Spezia. De Vrij invece ha proseguito nel lavoro personalizzato: poche probabilità che torni già nell’infrasettimanale, qualche speranza in più invece per la successiva contro la Roma.

Inzaghi ha perso anche Vidal: il cileno è ko a causa della febbre. Out anche Kolarov per un fastidio muscolare.