Dall’Inter alla Juventus | “E’ il giocatore che farebbe più comodo ad Allegri”

Non solo sul campo, vedi la sfida di stasera valevole per la Supercoppa: Inter e Juventus potrebbero incrociarsi anche sul calciomercato. Scenario clamoroso

Inter e Juventus si incroceranno stasera sul campo per la Supercoppa italiana, nei prossimi mesi (o settimane) sul calciomercato per Scamacca e non solo.

A proposito di Inter-Juventus e degli intrecci di calciomercato tra le due acerrime rivali, Calciomercato.it ha chiesto ai propri follower Twitter “Quale giocatore di Inzaghi farebbe più comodo ad Allegri e viceversa?“.

Il sondaggio è stato vinto, quasi stravinto da Marcelo Brozovic. E’ il croato, prossimo al rinnovo del contratto fino a giugno 2026, il giocatore che servirebbe di più al tecnico livornese e quindi ai bianconeri.

📊 MOMENTO SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x 📊 Questa sera c’è #InterJuve per la finale di #SupercoppaFrecciarossa, i due club potrebbero incrociarsi anche sul mercato: Quale giocatore di #Inzaghi farebbe più comodo ad #Allegri e viceversa❓ 📲RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 12, 2022

Segue Alessandro Bastoni, poi ecco Paulo Dybala all’Inter. Come Brozovic, anche l’argentino è in scadenza a giugno. Ultimissimo Locatelli, ovviamente per Inzaghi, col restante 4,2%.