Calciomercato Roma, UFFICIALE l’acquisto di Oliveira

Secondo colpo per la Roma di Jose Mourinho. I giallorossi hanno ufficializzato l’acquisto dal Porto di Sergio Oliveira. E’ arrivato l’annuncio

Mancava solo l’ufficialità, che puntualmente è arrivata. Sergio Oliveira è un nuovo giocatore della Roma.

Il centrocampista, proveniente dal Porto, come vi abbiamo raccontato, è sbarcato nella Capitale in tarda mattinata, per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto con i giallorossi.

Finalmente Jose Mourinho potrà contare su un nuovo centrocampista, atteso da questa estate. Come scritto su Calciomercato.it, l’accordo tra la Roma e il Porto è da 1 milione più 0.5 di bonus per il prestito e 13,5 milioni per il riscatto. Sono inoltre previsti anche 3 milioni di bonus “facili” e 2 milioni di bonus “difficili” in caso di acquisto definitivo. Oliveira ha scelto la maglia numero 27.