CM.IT | Calciomercato Roma, via Villar | Attesa per l’arrivo di Oliveira

Chiuso l’arrivo di Sergio Oliveira, la Roma sta per definire anche un’uscita: Villar vola in Spagna, visite e firme con il Getafe

Dopo aver definito due acquisti, la Roma alleggerisce la rosa con una cessione ormai in dirittura d’arrivo.

Fuori dai piani di Mourinho, Gonzalo Villar è pronto a fare ritorno in Spagna. Per il centrocampista è ormai arrivata la fumata bianca con il Getafe tanto che il 23enne è atteso in città nelle prossime ore per visite mediche e firme. L’affare si sta chiudendo con la formula del prestito con diritto di riscatto che dovrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate presenze. Villar in questa stagione non è mai sceso in campionato, collezionando cinque apparizioni in Conference League. La sua avventura a Roma, dopo due anni dal suo arrivo nella Capitale, è al capolinea: lo attende il ritorno in Spagna e il Getafe.

Calciomercato Roma, attesa per Sergio Oliveira: domani in città

Se Villar è atteso dal Getafe, a Roma aspettano l’arrivo di Sergio Oliveira. La trattativa con il Porto è ormai chiusa, il centrocampista si trasferirà in giallorosso in prestito con diritto di riscatto. Per domani mattina è già pronto un volo privato per il suo arrivo nella Capitale per visite mediche e firma, ma si sta cercando di trovare un volo in serata.