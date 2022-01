Mourinho può gioire: Nicolò Zaniolo è tornato a disposizione della Roma in vista delle prossime sfide. Per i giallorossi rientra anche il portiere Fuzato

A schiarire il cielo di Roma dopo la tempesta venuta giù all’Olimpico nell’ultimo turno, a causa della rovinosa sconfitta in rimonta per 3-4 contro la Juventus, ci pensa Nicolò Zaniolo.

Il centrocampista giallorosso, indisponibile proprio contro i bianconeri, è tornato a disposizione di José Mourinho, come rivelato da ‘Sky Sport’ nel pomeriggio. Un ritorno sicuramente prezioso per il tecnico portoghese che nelle ultime uscite aveva disegnato un ruolo inedito per il nazionale italiano, da centravanti in coppia con Tammy Abraham.

Andranno certamente valutate con attenzione le condizioni di Zaniolo, la cui assenza contro la Juventus non era stata giustificata da particolari infortuni, ma con ogni probabilità il ragazzo è già da considerare tra i convocabili per il prossimo impegno ufficiale dei giallorossi in campionato, domenica 16 gennaio alle ore 18.00 in casa contro il Cagliari. Va ricordato che la società romanista aveva anche annunciato una positività nelle ore precedenti all’incontro dell’Olimpico contro i bianconeri, senza tuttavia rivelare l’identità del calciatore affetto da Covid-19.

LEGGI ANCHE >>> Nuovo scippo di Xavi alla Juventus | Accordo con il Barcellona

Roma, non solo Zaniolo: un altro recupero

In vista del match contro un Cagliari rinvigorito dal successo in rimonta per 2-1 sulla Sampdoria, Nicolò Zaniolo potrà riprendersi il suo posto al fianco di Abraham, occupato dal giovanissimo Felix nella delicata sfida dell’ultima giornata. Un impegno quasi da dentro o fuori per José Mourinho che, dopo un avvio brillante sulla panchina della Roma, negli ultimi mesi ha sofferto risultati al di sotto di quelle che senz’altro erano le aspettative alla vigilia del suo ritorno nel campionato italiano.

Insieme al ritorno di Zaniolo, i giallorossi potranno contare anche sulla presenza del secondo portiere Daniel Fuzato. L’estremo difensore brasiliano era infatti risultato positivo al Covid-19 lo scorso 3 gennaio, ma fortunatamente è guarito del tutto e sarà anche lui a disposizione per le prossime gare.