FOTO E VIDEO CM.IT | Sergio Oliveira è arrivato a Roma: cifre e dettagli dell’affare

Sergio Oliveira è atterrato a Roma: nuovo rinforzo per Mourinho. Tutte le cifre e i dettagli dell’affare

È il giorno di Sergio Oliveira in casa Roma. Il neo acquisto giallorosso è sbarcato nella Capitale e si appresta ad iniziare la sua nuova avventura alla corte di José Mourinho.

Il centrocampista, proveniente dal Porto, si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma sul nuovo contratto che lo legherà ai giallorossi. Come raccontato da Calciomercato.it, l’accordo tra la Roma e il club portoghese è da 1 milione più 0.5 di bonus per il prestito e 13,5 milioni per il riscatto. Sono inoltre previsti anche 3 milioni di bonus “facili” e 2 milioni di bonus “difficili” in caso di acquisto definitivo. Ecco il secondo rinforzo per Mourinho nei primi giorni di calciomercato invernale.



Dall’inviato Francesco Iucca